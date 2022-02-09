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مطلوب مهندس صناعي للعمل في مصانع العودة

09 فبراير 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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مطلوب مهندس صناعي للعمل على تنفيذ مشروع داخل مقر شركة مصانع العودة( غزة - دير البلح )
مدة العمل / 3 شهور
المهمة الرئيسة / تنفيذ كافة الانشطة الخاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع طاقم المشروع وجميع الجهات ذات الصلة
المهام والمسؤوليات /
- الإشراف والمتابعة على كافة الأعمال وإعداد خطط العمل والتأكد من أن كافة الأعمال تنفذ طبقاً للمواصفات.
- التنسيق مع الطواقم الفنية العاملة في المشروع ومع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
- متابعة سير العمل واعداد التقارير الخاصة .
- اي مهام اخرى يطلبها المسؤول المباشر.

المؤهلات المطلوبة /
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في (الهندسة الصنـاعية، الهندسة المدنية ) أو تخصص ذو علاقة .
- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
- القدرة على استخدام الحاسوب وبرامج التصميم المختلفة.

للتسجيل من خلال الرابط التالي / https://forms.gle/3T9sr2dvrXzP6Zor9

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