مطلوب مهندس صناعي للعمل في مصانع العودة

مطلوب مهندس صناعي للعمل على تنفيذ مشروع داخل مقر شركة مصانع العودة( غزة - دير البلح )

مدة العمل / 3 شهور

المهمة الرئيسة / تنفيذ كافة الانشطة الخاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع طاقم المشروع وجميع الجهات ذات الصلة

المهام والمسؤوليات /

- الإشراف والمتابعة على كافة الأعمال وإعداد خطط العمل والتأكد من أن كافة الأعمال تنفذ طبقاً للمواصفات.

- التنسيق مع الطواقم الفنية العاملة في المشروع ومع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

- متابعة سير العمل واعداد التقارير الخاصة .

- اي مهام اخرى يطلبها المسؤول المباشر.



المؤهلات المطلوبة /

- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في (الهندسة الصنـاعية، الهندسة المدنية ) أو تخصص ذو علاقة .

- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

- القدرة على استخدام الحاسوب وبرامج التصميم المختلفة.



للتسجيل من خلال الرابط التالي / https://forms.gle/3T9sr2dvrXzP6Zor9