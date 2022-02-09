مطلوب سائق للعمل في مؤسسة طبية

إعلان توظيف صادر عن الهيئة الطبية الدولية IMC بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة سائق وفقاً لما يلي :
- نوع العقد : عقد بدوام كامل
- تاريخ البدء المرغوب: 10 مارس 2022
- تاريخ الانتهاء: 30 سبتمبر 2022 (مع إمكانية التمديد حسب التمويل المتاح)
- المكان: مدينة غزة.
- يقدم تقارير إلى مسؤول النقل
مهام الوظيفة
- يضمن توفير التكاليف من خلال الاستخدام السليم للمركبة.
- الصيانة الدقيقة لسجلات المركبات اليومية ، وتوفير المدخلات لإعداد خطط وتقارير صيانة المركبات.
- يضمن الصيانة اليومية المناسبة للمركبة المخصصة من خلال الإصلاحات الطفيفة في الوقت المناسب ، وترتيبات الإصلاحات الرئيسية ، وتغييرات الزيت في الوقت المناسب ، والتحقق من الإطارات ، والمكابح ، وغسيل السيارات ، وما إلى ذلك.
- يضمن توافر جميع المستندات / المستلزمات المطلوبة بما في ذلك تأمين السيارة ، وسجلات السيارة ، وخريطة المدينة / البلد ، ومجموعة الإسعافات الأولية ، وقطع الغيار اللازمة ... إلخ.
- قيادة الفريق وفقًا لتخطيط الحركة.
- تطبيق إرشادات أمان IMC وتعليمات محددة متعلقة بكل حركة.
- ضمان أمن وسلامة نقل موظفي IMC والتسليمات في جميع أنحاء قطاع غزة
- قيادة الموظفين والتسليمات من وإلى الوجهات بما في ذلك مواقع المشروع على النحو المطلوب.
- التحقق من الطريق والموقع والوجهة والحالة الأمنية قبل كل رحلة.
- التحقق من أن جميع الأدوات (الرافعات ، إلخ) والعناصر (الإطارات الاحتياطية ومجموعة الإسعافات الأولية ، إلخ) يتم الاحتفاظ بها دائمًا في السيارة
- الحفاظ على المركبات نظيفة ومرتبة
- مراعاة ممارسات القيادة الآمنة واحترام حدود السرعة كما هو مطلوب بموجب القانون الفلسطيني في غزة.
- أداء أي واجبات إضافية أخرى بناءً على طلب مشرفه.
المؤهلات والمهارات:
- يجب أن يكون الحد الأدنى من التعليم الثانوي.
- رخصة قيادة سارية.
- خبرة عمل سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات كسائق مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
- الحد الأدنى من مؤهلات مهارات اللغة الإنجليزية .
- معرفة ميكانيكا وصيانة السيارات.
- الإلمام بقواعد السلامة وشوارع قطاع غزة
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 12/2/2022 .
- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.