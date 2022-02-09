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مطلوب سائق للعمل في مؤسسة طبية

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب سائق للعمل في مؤسسة طبية

09 فبراير 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  الهيئة الطبية الدولية IMC بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة سائق وفقاً لما يلي :

- نوع العقد : عقد بدوام كامل

- تاريخ البدء المرغوب: 10 مارس 2022

- تاريخ الانتهاء: 30 سبتمبر 2022 (مع إمكانية التمديد حسب التمويل المتاح)

- المكان: مدينة غزة.

 - يقدم تقارير إلى مسؤول النقل

 مهام الوظيفة 

- يضمن توفير التكاليف من خلال الاستخدام السليم للمركبة. 

- الصيانة الدقيقة لسجلات المركبات اليومية ، وتوفير المدخلات لإعداد خطط وتقارير صيانة المركبات.

- يضمن الصيانة اليومية المناسبة للمركبة المخصصة من خلال الإصلاحات الطفيفة في الوقت المناسب ، وترتيبات الإصلاحات الرئيسية ، وتغييرات الزيت في الوقت المناسب ، والتحقق من الإطارات ، والمكابح ، وغسيل السيارات ، وما إلى ذلك.

- يضمن توافر جميع المستندات / المستلزمات المطلوبة بما في ذلك تأمين السيارة ، وسجلات السيارة ، وخريطة المدينة / البلد ، ومجموعة الإسعافات الأولية ، وقطع الغيار اللازمة ... إلخ.

- قيادة الفريق وفقًا لتخطيط الحركة.

-  تطبيق إرشادات أمان IMC وتعليمات محددة متعلقة بكل حركة.

- ضمان أمن وسلامة نقل موظفي IMC والتسليمات في جميع أنحاء قطاع غزة

- قيادة الموظفين والتسليمات من وإلى الوجهات بما في ذلك مواقع المشروع على النحو المطلوب.

- التحقق من الطريق والموقع والوجهة والحالة الأمنية قبل كل رحلة.

- التحقق من أن جميع الأدوات (الرافعات ، إلخ) والعناصر (الإطارات الاحتياطية ومجموعة الإسعافات الأولية ، إلخ) يتم الاحتفاظ بها دائمًا في السيارة

- الحفاظ على المركبات نظيفة ومرتبة

- مراعاة ممارسات القيادة الآمنة واحترام حدود السرعة كما هو مطلوب بموجب القانون الفلسطيني في غزة.

- أداء أي واجبات إضافية أخرى بناءً على طلب مشرفه.

المؤهلات والمهارات:

- يجب أن يكون الحد الأدنى من التعليم الثانوي.

- رخصة قيادة سارية.

- خبرة عمل سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات كسائق مع المنظمات الدولية غير الحكومية.

- الحد الأدنى من مؤهلات مهارات اللغة الإنجليزية .

- معرفة ميكانيكا وصيانة السيارات.

- الإلمام بقواعد السلامة وشوارع قطاع غزة

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 12/2/2022 .

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.

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