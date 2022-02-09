مستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية في النقب

اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ونصبوا مجموعة من الخيام، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا، اقتحموا الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصبوا مجموعة من الخيام في المكان، الذي تم محاصرته من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "عرب 48"، فقد وجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من المكان.

ووصلت قوات معززة تتبع الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة التي تم اقتحامها من قبل المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين