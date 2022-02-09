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فجر اليوم.. حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس

09 فبراير 2022 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين، خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عرف من بلدة "حزما": وليد الخطيب، زايد الخطيب، محمد صلاح الدين، عصام الخطيب، ومحمد الخطيب.

وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر يوسف شلاتوة من قرية عابود غرب مدينة رام الله.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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