غضب شعبي عارم بعد اغتيال الاحتلال لشهداء نابلس وتواطؤ السلطة

نابلس- غزة/ محمد أبو شحمة:

"اليوم بكون سرلي سنة مروح من عند السلطة.. الله لا يبارك لهم والله ينتقم منهم"، هذه جزء من منشور كتبه الشهد أدهم مبروكة الذي اغتالته قوت خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس، إلى جانب الشهيدين، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

وفي وضح النهار، بقلب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وبالقرب من سجن جنيد التابعة لأجهزة من السلطة، نزل جنود القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا باغتيال الشبان الثلاثة.

والشهداء الثلاثة معروفين في نشاطهم ضد في المقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى أنهم كانوا ملاحقين من قبل أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس.

بدوره، كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، أن أجهزة أمن السلطة ساومت الشهداء الثلاثة لتسليم أسلحتهم، مقابل الحصول على عفو عليهم من قبل جيش الاحتلال.

وقال الأخرس في حديثه لـ"فلسطين": "الشهداء الثلاثة أخبروني خلال مشاركتي في جنازة أحد زملائهم الشهداء، أن السلطة طلبت منهم تسليم أسلحتهم لحل مشكلتهم وهو ما تم رفضه من قبلهم".

وأضاف الأخرس: "السلطة كانت تلاحق الشهداء الثلاثة حتى الأيام الأخيرة قبل اغتيالهم وكانت تريد اعتقالهم لأنهم رفضوا تسليم أسلحتهم أو الموافقة على عرض السلطة".

وتابع: " السلطة باعت نفسها وقضيتها من أجل منافع شخصية لأبنائها، ولا يعول عليها وليست وطنية بسبب استمرار التنسيق الأمني".

وبين أن عملية الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال ضد الشهداء الثلاثة ستعطي دفعة للمقاومة للرد على الاحتلال وإجرامه ولا يمكن أن يكسر شوكة المقاوم في الضفة الغربية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب بين المواطنين ومهاجمة السلطة على تواطؤها مع سلطات الاحتلال عبر مواصلة التنسيق الأمني.

بدوره، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد بشارات، أن اغتيال 3 فلسطينيين بأبشع عملية إجرامية على يد قوات جيش الاحتلال والشاباك و وحدة اليمام في وضح النهار اليوم في نابلس المدينة المركزية، الواقعة في قلب المنطقة A ؛ يعكس حالة الفراغ القاتل التي أوقعت السلطة الفلسطينية فيه الشعب الفلسطيني كله.

وكتبت سلوى عمر في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر": "لم يكن عبثاً أن تُكنّى نابلس بجبل النار، اليوم، ترك ثلاثة أقمارٍ وصاياهم قبل العروج؛ من أفتى بغير الرصاص فقد كفر، علّموا أبناءكُم أن المُقاوم على دين رفيقه وسلاحه، وبأن الثأر للشهداء فرض عين على كل مؤمن ومؤمنةٍ بتراب #فلسطين، آتٍ ولو بعد حين.!".

كما كتب موسى رشوان في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "هذه البلاد لا يحيا فيها شريف، وكل الذين قالو الموت ولا المذلة استشهدوا".

وقال ياسين عز الدين في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "الشهداء الثلاثة ينتمون لكتائب شهداء الأقصى لكن ليس لتيار عباس بل لما تطلق عليهم السلطة المتجنحين، حيث إن البلدة القديمة في نابلس معقل لهذا التيار وحصل اشتباك بينه وبين السلطة قبل فترة قصيرة، ورغم ذلك سيحاولون المتاجرة بدمائهم كالعادة".

كما نشر، صاحب حساب سراج الأقصى، تهديد سابق من قبل ضابط المخابرات الاسرائيلي للشهيد محمد الدخيل أحد شهداء نابلس.

وحسب ما نشره الحساب فجاء في التسجيل إن ضابط المخابرات قال للشهيد: "السلطة على راسي من فوق".

وعبر حسابه في موقع "تويتر"، قال الناشط محمد العربي: "عار على السلطة الفلسطينية أن يتم قتل ثلاثة شباب في وسط النهار والاجهزة الامنية أخر من يعلم، وأضاف: "لولا تواطئ عباس بالتنسيق الامني لما استطاعت قوات صهيونية أن يفعلوا ذلك وينجو بفعلتهم، لكن هيهات فلسطين ولادة الاحرار يستشهد شخص يأتي غيره مئة، الخزي والعار للعملاء والخونة".