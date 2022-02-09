عدوان إسرائيلي على سورية وصفارات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، هجوما على مواقع في سورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري ("سانا")، فيما سمع دوي انفجارات وصافرات الإنذار في مواقع شمالي فلسطين المحتلة بما في ذلك في منطقة المثلث.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أم الفحم وفي منطقة شومرون" في إشارة إلى شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال "رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه (إسرائيل) انفجر الصاروخ في الهواء، ولعدم الحاجة لم يتم اعتراضه".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أنظمة دفاعات جوية في سورية، وقال في بيان لاحق، إنه "في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات في وقت سابق الليلة (من سورية، تصديا للعدوان الإسرائيلي)، هاجمنا أهدافًا لأنظمة الدفاعات الجوية في سورية".

وأضاف أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: رادارات سورية، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ أرض - جو على الطائرات الإسرائيلية".

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارين في سماء منطقة المثلث، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في أم الفحم، فيما رُصدت حركة نشطة للطيران في سماء مدينة حيفا، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وذكرت طواقم إنقاذ إسرائيلية أن حريقا اندلع بالقرب من بؤرة "حومش" الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي بُرقة وسيلة الظهر قرب مدينة نابلس في الضفة، من جراء سقوط شظايا الصاروخ المضاد للطائرات الذي لاحق إحدى الطائرات الإسرائيلية التي شاركت بالعدوان.

في المقابل، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت".

وأضاف المصدر أنه "عند الساعة 01:10 نفذ (العدو الإسرائيلي) عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وتابع "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسنا بأن "انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها، نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية".

وأضاف أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين