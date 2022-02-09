الطقس: منخفض جوي ماطر مصحوبٌ بعواصفَ رعدية

توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجوُّ غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ ويطرأُ انخفاضٌ ملموسٌ على درجات الحرارة لتصبح أقلّ من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخّات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائمٍ وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخّات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخّات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّاتٍ قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجًا.

وغدا الخميس، يستمر تأثُّر البلاد بالمنخفض الجوّي لذا يكونُ الجوّ غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ آخرَ على درجات الحرارة لتصبح أقلّ من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخّاتٌ متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصفَ رعدية وزخّات من البرد أحيانا والريّاح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجًا.

والجمعة، يكون الجوّ غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ وشديدِ البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ على درجات الحرارة مع بقائها أقلّ من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصةُ مهيّأةٌ لسقوطِ أمطارٍ متفرّقة فوقَ بعضِ المناطقِ والريّاح جنوبية غربية إلى شماليةٍ غربيةٍ خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسّط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين