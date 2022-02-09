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متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة القيادي في حركة حماس زياد الظاظا

09 فبراير 2022 . الساعة 03:00 بتوقيت القدس
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توفي فجر اليوم الأربعاء عضو المكتب السياسي السابق في حركة "حماس" زياد الظاظا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ونقل الظاظا (66 عاما) مساء الإثنين الماضي إلى قسم العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، عقب تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بـ"كورونا".

وشغل المهندس الظاظا منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير وزارة الاقتصاد الوطني ضمن حكومة هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #كورونا #زياد الظاظا

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