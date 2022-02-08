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إعلام الأسرى: المساس بـ"الفورة" هو مساس بحياة الأسرى اليومية

08 فبراير 2022 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
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الأسرى

أكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، اليوم الثلاثاء، أن المساس بـ"الفورة" هو مساس بحياة الأسرى اليومية.

وأشار خلال لقاء متلفز مع فضائية الأقصى، إلى أن الأسرى يرفضون تقليص إدارة سجون الاحتلال نظام "الفورة" وأعداد من يخرجون لها داخل السجون.

وأضاف "أبو شرخ"، أن إجراءات الاحتلال ستؤثر على الأسرى نفسياً ومعنوياً إذا ما استمرت.

ونوه إلى أن الحركة الأسيرة حلّت الهيئات التنظيمية في السجون كافة رداً على هذه الإجراءات، وأن الأسرى لن يقبلوا بهذا الواقع.

وشدد "أبو شرخ" على أن الأسرى ليسوا وحدهم والشعب الفلسطيني وفصائله سندهم ولن يتركوهم لوحدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #الفورة

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