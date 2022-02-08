إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

شهدت محافظات الضفة المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال ظهر اليوم في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مقاومين.

واندلعت مساء اليوم، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في قرية برقة بنابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إنّ المواجهات اندلعت عند مدخل القرية، وأطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، وبذلك، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، المواجهات.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر بنابلس، بتسجيل 53 إصابة جراء المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدات مختلفة.

وقالت إنّ طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب أصيب بيده، فيما أصيب 50 مواطنًا جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز، وإصابة واحدة بشظايا، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة غاضبة في المدينة تنديدا باستشهاد مقاومي نابلس.

وفي سياق متصل، انتشرت مجموعات من المستوطنين في محيط حاجز زعترة جنوب نابلس، وعلى الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، عقب دعوات للتجمع من قبلهم تحت عنوان "التأكيد على يهودية الدولة".

إلى ذلك، احتشد عدد من المستوطنين مساء اليوم، على مفرق مستوطنة غوش عصيون جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا على مفرق الطرق للشارع الالتفافي رقم 60، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الهتافات العنصرية، وسط ترقب وحذر من قبل المواطنين من اعتداءات محتملة .

يشار إلى أن أعدادا أخرى من المستوطنين تجمعت مساء اليوم قرب مستوطنة "تقوع" شرقا، تحديدا في اراضي تعود لعائلة العروج.

وأصيب المسن محمد عبد الفتاح شلالدة، في السبعينيات من عمره، مساء اليوم، بعد اعتداء المستوطنين عليه قرب قرية كيسان شرق بيت لحم.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ايبي هناحل" هاجموا سكان منطقة "الكانوب" قرب قرية كيسان بالحجارة كما اعتدوا على عدد منهم بالضرب، ما أدى لإصابة المسن شلالدة بكسور وجروح، نقل إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.





وفي سياق متصل، تجمع العشرات من المستوطنين قرب مستوطنة "تقوع " الجاثمة على أراضي المواطنين شرق بيت لحم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في منطقة "باب الزاوية"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية صوب المواطنين ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

هذا ولم تنتهي سلسلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة، حيث شهدت قرية العرقة غرب جنين، مواجهات من ذات القبيل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة، ما أدى لاندلاع مواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.











المصدر / فلسطين أون لاين