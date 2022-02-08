"حماس" تعزي بوفاة القيادي في "فتح" جمال محيسن

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بالتعزية إلى حركة "فتح" بوفاة عضو اللجنة المركزية، جمال محيسن.

وقالت في بيان "إنَّنا وإذ نعزّي عائلة الفقيد والإخوة في حركة فتح، في وفاة القيادي الدكتور جمال محيسن، لندعو الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وشُيع اليوم الثلاثاء، جثمان المحيسن بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان باتجاه مقر الرئاسة في المقاطعة، حيث أجريت له مراسم وداع رسمية وعسكرية.

وتوفي محيسن مساء أمس الإثنين، بمستشفى "هداسا" الإسرائيلي، بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بفشل في وظائف الرئتين.

والمحيسن الذي شغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم الأقاليم الخارجية، من مواليد 15 آذار/ مارس 1949 في منطقة الخليل، خلال هجرة أهالي قرية عراق المنشية إلى مدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين