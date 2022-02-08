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اليوم.. لصان يسرقان أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسويد في وضح النهار

08 فبراير 2022 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
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اقتحم شخصان مسلحان بالسكاكين مدرسة في السويد، وسرقا أجهزة كمبيوتر، من التلاميذ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأثناء اليوم الدراسي، اقتحم اللصان المقنعان فصلا بالمدرسة، في مدينة فاستراس.

وجمع اللصان كل الأجهزة الموجودة في الفصل، لكنهما اضطرا إلى إلقاء بعضها أثناء هروبهما بعد أن طاردهما مدرسون.

ولم يتعرض أحد في المدرسة لأي إصابات، إلا أن المسعفين عالجوا واحدا من المارة كان قد حاول التدخل.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن عملية السرقة، لكنها أشارت إلى تلقي اتصال، بخصوص إجبار بعض المواطنين على التخلي عن أجهزتهم الإلكترونية، من قبل "عدد من الجناة".

وقال توبياس أهلن، المتحدث باسم الشرطة في مدينة فاستراس، إن عناصر الشرطة قاموا بتمشيط المنطقة المحيطة بالمدرسة.

وقال مدير المدرسة إن "العديد من التلاميذ يشعرون بالحزن، والصدمة، للواقعة الفظيعة التي جرت".

وأضاف "لا يجب أن يحدث ذلك في مدرسة. إنه أمر فظيع".

وأكد أن التلاميذ، الذين حضروا الواقعة، والمدرسين الذين طاردوا اللصين، يتلقون الدعم.

المصدر / وكالات
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#سرقة #لصوص

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