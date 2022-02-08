خلال يناير.. 5 شهداء وإصابة 13 إسرائيلياً في 623 عمل مقاوم

رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة.

وفي تقريره عن أعمال المقاومة في الضفة الغربية لشهر يناير/2022م أفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

كما رصد محاولتي طعن، ونفذت عملية دهس واحدة، وثلاث عمليات إطلاق المفرقعات النارية على أهداف الاحتلال، و(3) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و(4) عمليات حرق منشآت وآليات عسكرية، وعملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وخلال يناير شهدت الضفة، (209) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(26) عملية إلقاء زجاجة حارقة، و(90) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وقد تواصلت عمليات الإرباك الليلي ضد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، حيث رصد (5) عملية إرباك ليل، وقد تظاهر الفلسطينيون للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن (50) مظاهرة شعبية.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين