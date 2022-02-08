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"واعد": إصابة 60 أسيرا بـ"كورونا" في قسم 12 بـ"نفحة"

08 فبراير 2022 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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قالت جمعية واعد للأسرى، إن حوالي 60 أسيرًا أصيبوا بفيروس كورونا في قسم 12 بسجن نفحة الصحراوي، منهم أسرى مرضى بأمراض مزمنة، وكبار سن.

وذكرت الجمعية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار إصابة الأسرى بهذه الأعداد كبيرة نتيجة مباشرة لإصرار إدارة السجون على عدم أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتوقعت الجمعية ازدياد عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، داعية للكشف عن حقيقة ما يجري داخل السجون وإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى من سياسة الإهمال الطبي التي تهدد حياة مئات الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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