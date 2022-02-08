"القانوع": كل محاولات الاحتلال قتل روح المقاومة لن تمر

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن كل محاولات الاحتلال قتل روح المقاومة أو استئصالها لن تمر وستظل المقاومة الفلسطينية مشرعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجماهير الفلسطينية الغاضبة التي خرجت في تشييع جثامين الشهداء (شهداء نابلس)، تؤكد مجدداً التفافها حول خيار المقاومة واستعدادها للتضحية في مواجهة الاحتلال.

ودعا لأن تتحول مدن ومخيمات الضفة الغربية بعد عملية الاغتيال الجبانة لثورة عارمة ولهيب نار تحت أقدام المحتل الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه.

وأكد القانوع أن جريمة اغتيال المقاومين الثلاثة في نابلس يجب أن يكون لها ما بعدها في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً ورفع اليد القاسية عن الشباب الثائر وجماهير شعبنا لتعبر عن غضبها وتواجه الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين