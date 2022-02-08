شيع الآلاف من جماهير شعبنا، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال بمنطقة المخفية في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وبعد أداء صلاة الجنازة على جثامين الشهداء في نابلس، صدحت حناجر المشاركين في الجنازة بدعوات واسعة لتصعيد المقاومة بالضفة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال عند نقاط التماس.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر بمنطقة المخفية بمدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم أدهم مبروكه الشيشاني، أشرف المبسلط، ومحمد الدخيل.

هذا وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء، حدادا على أرواح الشهداء.































المصدر / فلسطين أون لاين