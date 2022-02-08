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"حماس": جريمة الاحتلال في نابلس تثبت أن خيار المقاومة وحده القادر على حماية شعبنا

08 فبراير 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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السيارة المستهدفة (تصوير/ نشطاء)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، أن "جريمة الاحتلال في نابلس تثبت بشكل قطعي أن خيار المقاومة وحده القادر على حماية شعبنا، ولن نجني من سياسة التنسيق الأمني إلا مزيدا من جرائم القتل الإسرائيلية".

وقالت "حماس" مُعقبة على جريمة اغتيال ثلاثة فلسطينيين واعتقال رابع، خلال عملية تسلل نفذتها قوات (اليمام) الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية: إن "جريمة الاحتلال في نابلس تستوجب تكتل كافة المكونات الفلسطينية لإشعال كل نقطة يتواجد فيها جنود الاحتلال ومستوطنيه".

وكانت قوات خاصة تتبع للاحتلال تسللت إلى منطقة المخفية في نابلس، عبر مركبة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، وفتحت رشاشاتها على سيارة أخرى، ثم لاذت بالفرار.

وأضافت "حماس": إن "جماهيرنا في الضفة قادرة على تطوير هبتها الحالية"، مشددة على أن جرائم الاحتلال لن تفلح في كسر الإرادة الفلسطينية".

وتابعت: إن "جريمة الاحتلال في نابلس تثبت بشكل قطعي أن خيار المقاومة وحده القادر على حماية شعبنا، ولن نجني من سياسة التنسيق الأمني إلا مزيدا من جرائم القتل الإسرائيلية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #عملية اغتيال #جريمة نابلس #خيار المقاومة

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