"حماس" تنعى الأستاذ المربي عمر أبو عبيد

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الأخ القائد والأستاذ المربّي، عمر أبو عبيد (أبو محمّد)، الذي توفَّاه الله عزّ وجل اليوم الثلاثاء، في مدينة اسطنبول في تركيا، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه ووطنه وقضيته.

وقالت حركة حماس في بيان نعي اليوم الثلاثاء: إن "الأخ القيادي عمر أبو عبيد كان نموذجًا في التضحية والتفاني والعمل من أجل فلسطين، في كلّ المواقع القيادية التي تقلّدها، في العمل التربوي والدَّعوي والدبلوماسي، في أكثر من قطر عربي وإسلامي، مبينةً أنه ترك بصمة في عمله، وأثرًا طيّبًا سيبقى شاهدًا على سيرته ومسيرته، في خدمة شعبه وتحقيق تطلعاته نحو التحرير والعودة".

وبعثت الحركة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد العزيز وإخوانه ومحبّيه، سائلةً الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، ويتقبّله في عباده الصَّالحين، وأن يعوّض شعبنا خير العوض، وأن يرزقنا جميعًا جميل الصَّبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين