4 فرق تتأهل للمربع الذهبي لكأس "جوال" لكرة الطاولة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأهلت فرق المجمع الاسلامي والصداقة وشباب خانيونس وخدمات المغازي للمربع الذهبي لبطولة كأس "جوال" لكرة الطاولة التي تحمل اسم الراحل سالم الشرفا، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من البطولة التي جرت على طاولات الاتحاد في صالة الشهيد "حسن سلامة" بمخيم النصيرات.

وأقيمت لقاءات المرحلة الأولى بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات، حيث صعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.

وتصدر المجمع الاسلامي المجموعة الأولى بفوزه بجميع لقاءاته، وتغلب على الرباط في دور الثمانية (3-0) وتأهل لنصف النهائي لمواجهة الصداقة.

كما وتصدر خدمات المغازي المجموعة الثانية، وتغلب على الأبطال (3-0) في دور الثمانية، وتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة شباب خانيونس.

كما وتصدر الصداقة المجموعة الثالثة، وتغلب على شباب البريج في دور الثمانية (3-0) وتأهل لنصف النهائي لمواجهة المجمع الإسلامي.

كما وتصدر شباب خانيونس المجموعة الرابعة، وتأهل لدور الثمانية وتأهل لنصف النهائي لمواجهة خدمات المغازي بعد الفوز إدارياً على اتحاد الشرطة.

أدار اللقاءات طاقم حُكام دولي مكون من: محمد صمامة، عماد بدوان، عماد الجعل، عيسى المحتسب، عبد الهادي أبو شمالة وعمر سلمي.