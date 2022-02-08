الجماهير العربية ترفع درجة الإثارة بكأس العالم للأندية

أبو ظبي/ علاء شمالي:

تحظى النسخة الـ18 من بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في الإمارات، بمتابعة كبيرة من الجماهير العربية التي تتابع (3) أندية عربية وهي الأهلي المصري والهلال السعودي إلى جانب الجزيرة الإماراتي.

وتعتبر المرة الثانية التي تشارك فيها ثلاثة أندية عربية في مونديال الأندية بعد نسخة عام 2019 التي شاركت فيها أندية الهلال السعودي والترجي التونسي والسد القطري.

ومع مشاركة الأندية العربية الثلاثة في النسخة الحالية ترتفع الطموحات العربية بتحقيق إنجاز لافت في هذه النسخة بعد أن ضمن العرب تحقيق إحدى الميداليات الثلاث لأحد الأندية الثلاثة.

وتحظى الأندية العربية بقاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم العربي وهو ما ظهر واضحاً خلال المباريات في الملاعب الإماراتية.

الجماهير الأهلاوية

ملأت جماهير الأهلي المصري مدرجات ملعب آل نهيان في مباراة الأحمر الإفريقي مع مونتيري المكسيكي وكعادتها أطربت جنبات الملعب بهتافها وأهازيجها التي لم تتوقف.

وقال المشجع المصري محمود سليم الذي التقيناه خارج الملعب بملامح ضاحكة فرحة بعد فوز الأهلي وتأهله للدور القادم من المونديال، إن الأهلي أثبت أنه بطل المواعيد الكبرى وتخطي التحديات الكبيرة التي واجهت الأحمر في البطولة.

وأضاف المشجع المصري الذي قطع آلاف الأميال للوصول للعاصمة الإماراتي أبو ظبي إن الجماهير العربية تفخر بالدول العربية التي تنجح في تنظيم البطولات الدولية ولفت أنظار العالم للقدرات والإنشاءات الموجودة في العالم العربي.

أصحاب الأرض

وانقسمت فرحة الجماهير المحلية التي تشجع الجزيرة الإماراتي في مشاركته المونديالية الأولى ما بين فرحة فوز الجزيرة في مباراته الأولى والتأهل للدور الثاني الذي خسر فيه أمام الهلال السعودي، وفرحتهم بنجاح تنظيم البطولة في الإمارات للمرة الثانية.

واعتبر المشجع الإماراتي علي عيسى استضافة الإمارات لكأس العالم للأندية هو فخر للإماراتيين والعرب وهو خير دليل على قدرتنا على استضافة كأس القارات وكأس آسيا في السنوات القادمة.

وقال عيسى إن تواجد الجماهير العربية أعطى أهمية وإثارة أكبر لمونديال الأندية خاصة جماهير الأهلي المصري التي دائماً ما تملأ المدرجات ولا تتوقف عن الهتافات.

الزعيم الأزرق

وتتطلع جماهير الهلال السعودي أن يحقق الزعيم في هذه النسخة من مونديال الأندية حضوراً لافتاً وإنجازاً مهماً بعد تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي وترقب مواجهة تشيلسي الإنجليزي.

وقال مشاري القحطاني أحد مشجعي الهلال إن ناديه يمتلك طموحات كبيرة في هذه النسخة مسلحاً بدعم الجماهير التي تؤازره داخل الملعب وخلف الشاشات.

واعتبر القحطاني أن ما يعني الجماهير العربية هو أن يتحقق إنجاز لافت لأحد الأندية العربية الثلاث المشاركة خاصة بعد ضمان تحقيق إحدى الميداليات بعد فوز الأهلي والهلال والتأهل للأدوار القادمة.

وكانت مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي قد حققت أعلى حضور جماهيري في ملعب آل نهيان حيث قارب الحضور الجماهيري على (10) آلاف مشجع وهو ما يؤكد أن الجماهير العربية تصنع الإثارة الكبيرة لمونديال الأندية.