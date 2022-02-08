غزة الریاضي یستأنف انتصاراته بفوز مهم على اتحاد خانیونس

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق فریق غزة الریاضي فوزاً، أمس على ملعب فلسطین بمدینة غزة، ضمن مباریات الجولة العاشرة من بطولة دوري "ooredoo" لأندیة الدرجة الممتازة لموسم 2022/2021.

وافتتح ربحي اشتیوي التسجیل للعمید عند الدقیقة (61 ،(وأضاف زمیله إبراهیم وشاح الهدف الثاني عند الدقیقة (90+2 ،(لیحقق "العمید" فوزه الثالث هذا الموسم، ویرفع رصیده إلى 14 نقطة في المركز السابع، ویتوقف رصید الاتحاد عند (17 (نقطة بالمركز الرابع، وبفارق الأهداف خلف خدمات رفح، وشباب خانیونس على الترتیب.

تفاصیل المباراة

الشوط الأول

شهد الشوط الأول أفضلیة للفریق الضیف، وأزعج حازم شكشك دفاعات العمید، وحاول بأكثر من محاولة هز شباك أصحاب الأرض.

وسدد شكشك كرة أرضیة زاحفة من خارج الصندوق أبعدها الحارس إیاد أبو دیاب، ولعب شكشك كرة من ركلة حرة مباشرة، جاءت بجوار القائم، وسنحت لزمیله عدي الغلبان فرصة لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وكانت أول فرصة للعمید بعد مرور أكثر من نصف ساعة على بدایة اللقاء, عندما خطف حمزة موسى الكرة من مدافع الاتحاد لكنه سدد الكرة فوق العارضة، وعاد الاتحاد لتهدید مرمى أصحاب الأرض بتسدیدة لأحمد كلاب من داخل الصندوق لكن كرته علت العارضة، وكانت أخر الفرص للاعب الاتحاد أدهم القاضي الذي لعب كرة عكسیة علت العارضة بقلیل.



الشوط الثاني

الشوط الثاني، لم یظهر الاتحاد كما كان علیه، واستغل غزة الریاضي ذلك، وتمكن من استغلال أول الفرص وسجل الهدف الأول عبر لاعبه ربحي شتیوي، الذي استغل كرة بینیة من زمیله محمود النیرب، وانفرد بحارس المرمى وراوغه وسدد الكرة في الشباك الخالیة، عند الدقیقة "61" ضغط الضیوف لم ُیشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض، سوى كرة من ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، لعبها مروان الترابین وأبعدها الحارس أبو دیاب لركنیة.

اعتمد العمید على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبیرة، ولعب البدیل إبراهیم وشاح كرة عرضیة زاحفة، تخطت حارس المرمى ووصلت للاعب توفیق البیك الذي رفض وضع الكرة في الشباك الخالیة، وسددها خارج الشباك.

انطلاقات السریع إبراهیم وشاح أسفرت عن الهدف الثاني والأمان للعمید، بعد انفرد بحارس المرمى من منتصف الملعب، ووضع الكرة في الشباك عند الدقیقة "90+2 ،"ویقضي على أمال الاتحاد بالعودة.