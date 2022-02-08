ارتقاء 3 شهداء في عملية اغتيال إسرائيلية بنابلس

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، استشهاد 3 مواطنين في عملية اغتيال نفذتها قوة اليمام الخاصة، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن القوة الخاصة تسللت إلى منطقة "المخفية" بمدنية نابلس، بواسطة مركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على سيارة بيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة الشهداء، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بنابلس، بأن الشهداء هم :الشهيد إبراهيم النابلسي الشهيد أدهم مبروك الشهيد محمد الدخيل"، وهم من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وكشفت مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تجمهر عشرات المواطنين صوب المركبة المستهدفة وقد بدا عليها آثار عشرات الطلقات النارية.

بدورها، زعمت قناة كان العبرية، بأن العملية استهدفت مجموعة مقاومين نفذت 5 عمليات إطلاق نار في نابلس خلال الأسبوعين الماضيين.

مشاهد قاسية من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في سيارة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/u9xtzrpEqi — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 8, 2022

المصدر / فلسطين اون لاين