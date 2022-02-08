الهمص يقود شباب رفح إلى طريق الفوز بهدف في الثوار

غزة/ وائل الحلبي:

قاد جمعة الهمص فريقه شباب رفح للفوز على مضيفه شباب جباليا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بيت لاهيا، في إطار الجولة العاشرة من دوري "ooredoo" الممتاز.

شباب رفح استعاد ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الستة الماضية، لكنه حافظ على تواجده في المركز السادس برصيد 15 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن بيت حانون صاحب نفس الرصيد، الثوار زادت متاعبه بهذه الخسارة التي جعلت الفريق في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول

الضيوف لم ينتظروا سوى خمسة دقائق من أجل الوصول لشباك شباب جباليا عبر جمعة الهمص الذي سدد كرة رائعة من ركلة ثابتة أودعها المرمى ليكتفي الحارس بمشاهدتها وهي تعانق شباكه (5)، الهدف المبكر أربك حسابات أصحاب الأرض وكان عماد فحجان قريباً من تعزيز النتيجة بهدف ثاني بعدما سدد كرة قوية جانبت المرمى.

اندفع شباب جباليا للهجوم من أجل التعديل ولاحت الفرصة أمام محمد أبو ريالة الذي وضع كرة رأسية في أحضان الحارس عبد الله شقفة، وسدد فراس الأسمر كرة قوية من خارج الصندوق مرت فوق مرمى شباب رفح، وعاد شقفة للتألق بعدما تصدى لكرة أسامة عيد.

حاول شباب رفح استغلال هذا الاندفاع وخطف أحمد الشاعر الكرة من أدهم خطاب داخل صندوق الثوار وقدمها للهمص على طبق من ذهب ليسددها قوية لتصطدم بالدفاع، ولم يفلح عيد في الوصول لشباك الزعيم في محاولة ثانية أنقذها الدفاع نيابة عن الحارس، ومنع الحارس أحمد عليان هدف ثاني من تسديدة محمد أبو هاشم التي حولها إلى ركنية.

الشوط الثاني

عليان جدد تألقه مع بداية الشوط الثاني عندما منع عماد فحجان من الوصول للشباك بالتصدي لكرته القوية، قبل أن يتصدى ببراعة لكرة من ركنية مخادعة للبديل محمد أبو دان وحولها بصعوبة خارج المرمى، ليرد أبو ريالة بمحاولة أقل خطورة بعدما سدد الكرة ضعيفة في يد حارس شباب رفح.

فرض الثوار سيطرتهم على الكرة بشكل كبير وحاولوا الوصول لمرمى شقفة من أجل التعديل، وسدد وسام سلامة كرة قوية من ركلة ثابتة مرت بجوار المرمى، وأضاع الأسمر فرصة جديدة لشباب جباليا بعدما وضع الكرة برعونة بعيدة عن المرمى من داخل الصندوق.

حاول مدرب شباب جباليا زيادة القوة الهجومية من خلال التبديلات ودفع بالثنائي طارق العطار ومحمد الخطيب، إلا انهم واجهوا صعوبة بالغة في اختراق دفاعات شباب رفح وسط بسالة كبيرة في ابعاد الخطورة وتركيز من الحارس شقفة، فيما لم يستثمر زملائهم في الخط الأمامي المساحات التي كانت في دفاعات الثوار، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لشباب رفح بهدف دون رد لشباب جباليا.