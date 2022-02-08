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خدمات النصيرات ونماء يُخفقان في ملاحقة الزوايدة

بتعادلهما مع جباليا والتفاح بدوري الدرجة الأولى

خدمات النصيرات ونماء يُخفقان في ملاحقة الزوايدة

08 فبراير 2022 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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خدمات النصيرات ونماء يُخفقان في ملاحقة الزوايدة.jpg
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أخفق فريقا خدمات النصيرات ونماء في ملاحقة الزوايدة وتقليص الفارق معه، بعد تعادلهما في الجولة العاشرة لبطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2021-2022.

فقد احتكم فريقا خدمات النصيرات وضيفه خدمات جباليا للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الشهيد محمد الدرة في ختام مباريات الأسبوع العاشر.

وتقدم مؤمن أبو عودة لجباليا عند الدقيقة (58)، قبل أن يتعادل عبد الله المجايدة لأصحاب الأرض عند الدقيقة (75)، ليرتفع رصيد النصيرات إلى (19) نقطة في المركز الثاني، ووصل رصيد خدمات جباليا إلى النقطة السابعة، ليحتل المركز (11)، وقبل الأخير.

وفي ذات الجولة، تعادل التفاح مع نظيره نماء بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ليرتفع رصيد الأخير إلى النقطة (18)، يحتل بها المركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام أهلي النصيرات، وبات رصيد الأول (5) نقاط بالمركز (12)، والأخير.

 

تلجرام
#قطاع غزة #كرة القدم #خدمات النصيرات #نماء #الزوايدة

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