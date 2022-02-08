الصداقة يواصل تحضيراته للبطولة العربية لكرة الطائرة بتونس

غزة/ مؤمن الكحلوت:

واصل فريق كرة الطائرة بنادي الصداقة تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها تونس منتصف شهر فبراير الحالي.

وكثف الصداقة تدريباته على صالة النادي، تحت قيادة المدرب خالد العرقان، وبحضور معظم اللاعبين، وبمتابعة مجلس الإدارة.

ويلعب الصداقة في المجموعة الثانية في البطولة، إلي جانب فرق: الكامل والوافي العماني، الكويت الكويتي، الريان القطري وأهلي طرابلس الليبي، علماً أنه يشارك في البطولة نادي سنجل من الضفة الغربية أيضاً.

ويتصدر الصداقة مجموعته ببطولة كأس "جوال" لكرة الطائرة حالياً، حيث حسم مباراة القمة أمام خدمات جباليا الأسبوع الماضي لصالحه، ويختتم مبارياته أمام شباب جباليا الخميس القادم، قبل الانتقال للمربع الذهبي وجولات الحسم مطلع الشهر القادم.