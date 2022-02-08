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فوزان لنماء والكرامة في دوري "جوال" لكرة الطائرة

08 فبراير 2022 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصلت منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري جوال للكرة الطائرة في غزة بانتصارين لكل من نماء والكرامة، على الوفاق والرباط توالياً، وذلك في اللقاءين اللذين أُقيما على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

نماء (٣-٠) الوفاق

وحقق نماء الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على الوفاق، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: الأول (٢٥-17)، الثاني (٢٥-7)، الثالث (٢٥-14).

قاد اللقاء تحكيمياً عاطف حسونة أولاً، محمد درابيه ثانياً، جميل الزعانين مسجلاً، أحمد فارس، وحسن غنيم على الخطوط، أحمد صالح من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.

* الكرامة (٣-٠) الرباط

وحصد الكرامة هو الآخر فوزاً مُستحقاً على الرباط، بثلاثة أشواط دون مقابل، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الأول (٢٥-18)، الثاني (٢٥-23)، والثالث (٢٥-16).

قاد اللقاء تحكيمياً محمد أبو ركبة أولاً، وجميل الزعانين ثانياً، وسمير المقيد مسجلاً، أيمن صالح وإبراهيم عوض على الخطوط، أحمد صالح من لجنة المسابقات، وجمال حسونة مُقيماً للحكام.

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#كرة الطائرة #دوري جوال #فريق نماء #فريق الكرامة

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