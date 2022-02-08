مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة محلية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد لتيسير الزواج تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل بقسم المالية بالشركة .
المهام والمسؤوليات:
- إدارة وإدخال جميع العمليات المحاسبية العامة.
- إعداد تقارير الوضع المالي الحالي بالمؤسسة.
- تحليل البيانات المالية وتقديم رؤى محاسبية من دراستها.
- إدارة وتتبع جميع الحركات المالية وتحديث سجلات المشتريات والمبيعات.
- اقتراح حلول واجراءات مالية لإصلاح المشاكل المالية بالمؤسسة.
- وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل وتقارير الارباح والخسائر والايرادات والمصاريف، والتقارير الأخرى كافة.
- المتابعة مع البنك وإعداد التسويات البنكية.
- إعداد كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات المالية الأخرى.
- أرشفة وتنظيم العمليات المالية وتنظيمها بطريقة سهلة.
- القدرة على استخدام الحلول التقنية والاستفادة من مزايا البرامج المحاسبية لتسهيل إنجاز المهام بدقة.
- تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه بطريقة دقيقة والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية.
- التفاوض على شروط الصفقات التجارية والتحركات مع العملاء والمنظمات المرتبطة بها.
- إعداد كشوف حسابات شهرية لكل من العملاء والموردين بغرض التأكيد من سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت حسب الأصول.
- القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة العمل.
- تسجيل ومتابعة التوريدات و أرصدة المخازن.
مؤهلات الوظيفة
- شهادة بكالوريوس في المحاسبة.
- لا يزيد العمر عن 35 عاماً.
- خبرة 5 سنوات على الاقل كمحاسب في الشركات فقط.
- القدرة على العمل على برامج محاسبية متقدمة.
- مهارات جيدة في المراجعة و التدقيق.
- مهارات جيدة في صنع واتخاذ القرارات.
- القدرة على التعامل مع برامج MS وتحديدا الاكسل.
- مهارات العمل الجماعي.
- أن يكون المتقدم من مدينة غزة.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة, يرجى إرسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الإلكتروني التالي:
- من المهم ان تحدد عنوان الايميل كالتالي
(اسمك ثنائي - وظيفة محاسب)
- علماً أن الموعد النهائي للتقديم 11/02/2022