مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة محلية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد لتيسير الزواج تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل بقسم المالية بالشركة .

المهام والمسؤوليات:

- إدارة وإدخال جميع العمليات المحاسبية العامة.

- إعداد تقارير الوضع المالي الحالي بالمؤسسة.

- تحليل البيانات المالية وتقديم رؤى محاسبية من دراستها.

- إدارة وتتبع جميع الحركات المالية وتحديث سجلات المشتريات والمبيعات.

- اقتراح حلول واجراءات مالية لإصلاح المشاكل المالية بالمؤسسة.

- وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل وتقارير الارباح والخسائر والايرادات والمصاريف، والتقارير الأخرى كافة.

- المتابعة مع البنك وإعداد التسويات البنكية.

- إعداد كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات المالية الأخرى.

- أرشفة وتنظيم العمليات المالية وتنظيمها بطريقة سهلة.

- القدرة على استخدام الحلول التقنية والاستفادة من مزايا البرامج المحاسبية لتسهيل إنجاز المهام بدقة.

- تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه بطريقة دقيقة والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية.

- التفاوض على شروط الصفقات التجارية والتحركات مع العملاء والمنظمات المرتبطة بها.

- إعداد كشوف حسابات شهرية لكل من العملاء والموردين بغرض التأكيد من سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت حسب الأصول.

- القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة العمل.

- تسجيل ومتابعة التوريدات و أرصدة المخازن.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة بكالوريوس في المحاسبة.

- لا يزيد العمر عن 35 عاماً.

- خبرة 5 سنوات على الاقل كمحاسب في الشركات فقط.

- القدرة على العمل على برامج محاسبية متقدمة.

- مهارات جيدة في المراجعة و التدقيق.

- مهارات جيدة في صنع واتخاذ القرارات.

- القدرة على التعامل مع برامج MS وتحديدا الاكسل.

- مهارات العمل الجماعي.

- أن يكون المتقدم من مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة, يرجى إرسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- من المهم ان تحدد عنوان الايميل كالتالي

(اسمك ثنائي - وظيفة محاسب)

- علماً أن الموعد النهائي للتقديم 11/02/2022