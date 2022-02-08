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مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة محلية

مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة محلية

08 فبراير 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد لتيسير الزواج تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل بقسم المالية بالشركة .

 المهام والمسؤوليات:

-  إدارة وإدخال جميع العمليات المحاسبية العامة.

-  إعداد تقارير الوضع المالي الحالي بالمؤسسة.

-  تحليل البيانات المالية وتقديم رؤى محاسبية من دراستها.

-  إدارة وتتبع جميع الحركات المالية وتحديث سجلات المشتريات والمبيعات.

-  اقتراح حلول واجراءات مالية لإصلاح المشاكل المالية بالمؤسسة.

-  وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل وتقارير الارباح والخسائر والايرادات والمصاريف، والتقارير الأخرى كافة.

-  المتابعة مع البنك وإعداد التسويات البنكية.

-  إعداد كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات المالية الأخرى.

-  أرشفة وتنظيم العمليات المالية وتنظيمها بطريقة سهلة.

-  القدرة على استخدام الحلول التقنية والاستفادة من مزايا البرامج المحاسبية لتسهيل إنجاز المهام بدقة.

-  تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه بطريقة دقيقة والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية.

-  التفاوض على شروط الصفقات التجارية والتحركات مع العملاء والمنظمات المرتبطة بها.

-  إعداد كشوف حسابات شهرية لكل من العملاء والموردين بغرض التأكيد من سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت حسب الأصول.

-  القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة العمل.

-  تسجيل ومتابعة التوريدات و أرصدة المخازن.

مؤهلات الوظيفة 

-  شهادة بكالوريوس في المحاسبة.

-  لا يزيد العمر عن 35 عاماً.

-  خبرة 5 سنوات على الاقل كمحاسب في الشركات فقط.

-  القدرة على العمل على برامج محاسبية متقدمة.

-  مهارات جيدة في المراجعة و التدقيق.

-  مهارات جيدة في صنع واتخاذ القرارات.

-  القدرة على التعامل مع برامج MS  وتحديدا الاكسل.

-  مهارات العمل الجماعي.

-  أن يكون المتقدم من مدينة غزة.

طريقة التسجيل 

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة, يرجى إرسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الإلكتروني التالي: 

[email protected]

- من المهم ان تحدد عنوان الايميل كالتالي

(اسمك ثنائي - وظيفة محاسب)

- علماً أن الموعد النهائي للتقديم 11/02/2022

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