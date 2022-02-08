الاحتلال يُؤجِّل محاكمة أسرى "نفق الحرية" حتى إبريل المقبل

أعلن نادي الأسير، ظهر يوم الثلاثاء، أن (محكمة) الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الناصرة، أصدرت قرارًا بتأجيل محاكمة أسرى "نفق الحرية" الستة.

وأفاد بأن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بتأجيل المحاكمة حتى 11 إبريل 2022.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية، أعلنت في وقت سابق، أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي، طالبت بفرض عقوبة إضافية على أسرى "سجن جلبوع" الستة.

وأفادت، بأن نيابة الاحتلال طالبت بفرض عقوبة إضافية مدتها 7 سنوات على أسرى "سجن جلبوع" الستة وهم: محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب القادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات.

ويذكر أن ستة أسرى فلسطينيين نجحوا يوم 6 سبتمبر 2021، بالفرار من سجن جلبوع أشد سجون الاحتلال تحصيناً في عملية متقنة ودقيقة وجهت لطمة موجعة ومهينة للمؤسسات الأمنية وسلطة السجون الإسرائيلية وسط اعترافات بـ "إخفاق كبير" و" حادث خطير".

والأسرى الستة هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاماً) من عرابة جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم بالسجن مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عاماً) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسحن مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاماً) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسحن مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاماً) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وزكريا الزبيدي (46 عاماً) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 ولا يزال موقوفاً، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاماً) من يعبد معتقل منذ عام 2019 ولا يزال موقوفاً.

يُذكر أن 6 أسرى فلسطينيين نجحوا، فجر اليوم، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر من مدينة جنين.

وفي أيلول 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلسطينية أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقال بلسان المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

وفي سياق متصل، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين