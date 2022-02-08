"العامودي":زوال الاستيطان لا سبيل له سوى المقاومة

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علي العامودي أن "زوال الاستيطان واندحار العدو عن أرضنا لا سبيل له سوى المقاومة التي تمكنت من تحرير الأرض وطرد العدو من قطاع غزة وحررت الإنسان في صفقة وفاء الأحرار"، مشددا على أن "غزة تأبى إلا أن تكون اليوم بأهلها ومقاومتها رافعة لفلسطين، ورغم الفاقة والحصار تنهض لتكون خزان الوطنية والثورة الذي لا ينضب".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الشعبي لمواجهة الاستيطان، تحت عنوان: (الاستيطان إلى زوال) بمدينة غزة، والذي نظمته حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، بمشاركة فصائل وشخصيات وطنية واعتبارية.

وطالب العامودي في كلمة له خلال المؤتمر، (قيادة سلطة أوسلو) بوقف "مساراتها العبثية وكف يدها عن المقاومين الأبطال في بيتا وجنين ونابلس وعموم الضفة، ووقف ملاحقتهم والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين".

وأكد أن "تحويل المعركة إلى معركة داخلية واختطاف المؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير، وعقد مجلس مركزي فاقد الشرعية؛ لا هدف له سوى تنصيب فريق التنسيق الأمني بدلًا من استنفار طاقات الشعب الفلسطيني، وإطلاق يده واستنهاض المقاومة بكل أشكالها".

معركة الأمة

وبين أن "المعركة ضد الاستيطان هي المعركة ذاتها ضد نظام الاحتلال العنصري الصهيوني بكل عناصره ومقوماته، وهي معركة المصير الشاملة التي يجب أن يحتشد فيها الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة".

وتابع: "إن المعركة ضد الاستيطان هي معركة الأمة التي يقع عليها ليس واجب الإسناد فقط، بل فَرض المشاركة في التحرير، وهو ما عهدناه على أمتنا ومكوناتها الحيّة التي لم تتوانَ عن واجبها يومًا بالدعم بالمال والسلاح، رغم كل محاولات التطبيع وفتح الأبواب أمام العدو من بعض الأنظمة وشرعنة وجوده".

وذكر أن الاحتلال أقر أكثر من 100 مخطط استيطاني جديد في الضفة وحدها، وأصدر في الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد على 2500 أمر هدم، إضافة إلى إقراره إنشاء ما يقارب 18500 وحدة استيطانية في القدس.

ولفت إلى أن الاحتلال يقر يوميًّا المزيد من المشاريع والقرارات التدميرية في النقب المحتل والمثلث والجليل، سعيًا لتكريس نظام الفصل العنصري وتثبيت دعائم كيانه الموهوم واستعماره الزائل.

رافعة فلسطين

وقال: "نجتمع اليوم يدًا واحدة، وقلبًا واحدًا بكل توجهاتنا وأطيافنا في أوسع اصطفاف وطني على أرض غزة، التي حطمت مقولة (نتساريم كتل أبيب)، وطردت العدو ومستوطنيه".

وتابع: "يا حراس الجبل، ويا حراس النقب، لكم العهد من غزة ومقاومتها وشعبها أن تبقى ملتحمةً معكم كتفًا بكتف ويدًا بيد، وأن تظل البنادق مشرعة والراجمات مجهّزة، تحت إمرتكم ورهن إشارتكم لنذود عن الأرض ونحمي العرض، ولتستمر المواجهة وتستعر نارها، بدءًا بتشكيل لجان الحماية الشعبية، ومرورًا بقطع الطرق على المستوطنين وعمليات الدعس والطعن حتى الاشتباك المسلح؛ فهو الكفيل بطرد آخر مستوطنٍ من أرضنا، كل أرضنا قريبًا".

ودعا لعّد يوم الأرض الموافق 30 آذار/مارس من كل عام، "يوم غضب شعبي وإشعال للنار تحت أقدام الاحتلال الإسرائيلي".

وفاء الأحرار

وجدد تأكيده على أن "حماس" سخرت منذ انطلاقتها كل مقدراتها ومقوماتها في مواجهة مشروع الاستيطان على الأرض الفلسطينية كلها من بحرها إلى نهرها، وهي اليوم على الطريق ذاته لن تحيد.

ووجه التحية للأسرى الذين يخوضون معارك حالية مع الاحتلال، وللمقاومين في الضفة الغربية والداخل المحتل، قائلًا: "الاستيطان سيزول بفعل المقاومة الباسلة، وإن طرد العدو من أرضنا لا سبيل له سوى المقاومة التي حررت الأرض وطردت العدو من قطاع غزة، وحررت الإنسان في صفقة وفاء الأحرار".











يتبع..

المصدر / فلسطين اون لاين