وظائف شاغرة في جامعة الأزهر

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس للعمل بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة على النحو التالي :

أولاً :

- المؤهل العلمي : الدكتوراه .

- التخصص: طبيب بيطري .

- عدد ساعات العمل: حسب الاحتياج .

- المهام الوظيفية: التدريس .

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس

ثانياً :

- المؤهل العلمي : الدكتوراه .

- التخصص: مناعة

- عدد ساعات العمل: 3 ساعات

- المهام الوظيفية: التدريس .

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه

- تقدم الطلبات من 2/2/2022، حتى 10/2/2022