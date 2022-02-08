وظائف شاغرة في جامعة الأزهر

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس للعمل بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة على النحو التالي :
أولاً :
- المؤهل العلمي : الدكتوراه .
- التخصص: طبيب بيطري .
- عدد ساعات العمل: حسب الاحتياج .
- المهام الوظيفية: التدريس .
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس
ثانياً :
- المؤهل العلمي : الدكتوراه .
- التخصص: مناعة
- عدد ساعات العمل: 3 ساعات
- المهام الوظيفية: التدريس .
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه
- تقدم الطلبات من 2/2/2022، حتى 10/2/2022