غزة.. حالتا وفاة و3050 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 7195 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 3050 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كما ذكرت أنها سجلت 600 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 224892 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 30794 حالة، وإجمالي المتعافين 192303 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1795 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة، من بينها 113 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 597737 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين