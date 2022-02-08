الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل: أفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت المربي موسى عيسى عوض (49 عاما) بعد أن اقتحمت حي الطربيقة بالبلدة، وهو أسير محرر.

وفي نابلس: ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله عمر منصور (30 عاما) بعد مداهمة منزله في القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.

وفي جنين: ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الشابين منير عوني حوشية، ومحمد هاني حسن أبو الهيجا، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما.

أما في رام الله: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت ضياء الطيراوي (16 عاما)، وعمر غوانمة (16عاما) بعد اقتحامها منزليهما في المخيم.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين