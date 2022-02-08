خريشة: تعيين روحي فتوح رئيساً "للوطني" يأتي في سياق توافق فتحاوي

غزة/ محمد حجازي:

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن "عباس"، يسعى من خلال "المركزي" لترتيب خلافته القادمة، بتعيين قيادات "فتحاوية" لترتيب الوضع الداخلي للحركة، موضحاً أن تعين روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، يأتي في سياق توافق داخلي مصلحة السلطة، تحت دعاوى تعزيز وترتيب منظمة التحرير.

وأضاف خريشة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن انعقاد "المركزي" دون اكتمال النصاب السياسي، بمثابة تفرد بالقرار السياسي الفلسطيني وهذا أمراً خطيراً، وإصرار رئيس السلطة انعقاده، دون توافق واجماع وطني، يأتي في سياق خدمة أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية.

وتابع خريشة "المركزي" في السنوات الماضية اتخذ عدة قرارات مهمة على الصعيد السياسي، أبرزها وقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقية "أوسلو" ولكن اللجنة التنفيذية تنصلت من تنفيذه تحت ضغوط سياسية ودولية.

وبين أن انسحاب حزب الشعب من جلسات "المركزي" ليس له قيمة ويعد شكلياً ولا معنى له.

ودعا الفصائل الفلسطينية لضرورة التوافق على إيجاد طريقة لإصلاح الخلل الحاصل في منظمة التحرير، مضيفاً أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة انهاء حالة الفلتان في الضفة الغربية، لأن المستفيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي، داعياً السلطة للوقوف عند مسئولياتها في حفظ الأمن، بعيداً عن الاعتقالات السياسية.