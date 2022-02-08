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هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء

08 فبراير 2022 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
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إسماعيل هنية -رئيس المكتب السياسي لحماس

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، برقية إلى الرّئيس التركي رجب طيّب أردوغان، متمنياً له والسيدة عقيلته الشفاء إثر إصابتهما بفيروس  كوفيد - 19.

وقال هنية في برقيته: لقد علمت بإصابتكم والسيّدة عقيلتكم، بفيروس كوفيد – 19، وإنّني أعرب باسمي وباسم قيادة الحركة، عن تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل، وأن يذهب عنكم البأس وسيئ الأسقام.

وأضاف رئيس الحركة "أنَّنا في حركة حماس، ومعنا الشعب الفلسطيني، نتوجّه إلى الله العليّ القدير، أن يمنّ على فخامتكم وعلى السيّدة عقيلتكم بالشفاء التام الذي لا يغادر سقمًا، وأن يديم عليكما تمام الصحة وموفور العافية، وأن يحفظكما من كل مكروه وسوء".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #هنية

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