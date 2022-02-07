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الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في أبو غوش

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الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في أبو غوش

07 فبراير 2022 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة أبو غوش بمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات من شرطة الاحتلال برفقة طواقم البلدية وآلياتها اقتحمت بلدة أبو غوش، وحاصرت منزلًا تمهيدًا لهدمه.

وأضافت أن الآليات هدمت منزل المقدسي محمد أحمد عبد الرحمن، وهو قيد الإنشاء، وكلّفه نحو 200 ألف شيقل.

وأشارت المصادر- وفق ما نقل عنها موقع القسطل- إلى أن بلدية الاحتلال أخطرتهم بهدمه مُسبقًا لكنها باغتت العائلة صباح اليوم، وهدمت المنزل، قبل الانتهاء من أخر مراحل بنائه، تمهيداً لتسكنه العائلة قريباً.

وكانت بلدية الاحتلال قد هدمت منزلًا آخر قبل نحو شهر، بحجة أن البناء غير المرخّص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#هدم منزل #القدس المحتلة #بلدية الاحتلال #بلدة أبو غوش

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