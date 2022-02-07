فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهندي: انعقاد "المركزي" يعمّق الانقسام ويعرقل جهود "الجزائر"

الحركة الطلابية في بير زيت تتّجه للتصعيد بعد فشل الحوار

مسؤول فتحاوي: تعيين "حديد" نائباً لرئيس المجلس الوطني "عار"

انعقاد "مركزي عباس".. يوسع الشرخ الفلسطيني ويعمق أزمة النظام السياسي

تزامنا مع تشييع ريان.. طفل آخر يفارق الحياة في بئر بالمغرب

خارجية السلطة لا علم لديها.. سويسرا تنقل مكتباً لخارجيتها من القدس لرام الله

البرلمان العراقي: لا توافق سياسي على انتخاب رئيس الجمهورية

بحر: تعيينات "المركزي" لهيئة "الوطني" منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا

تقرير حقوقي يرصد الخسائر البشرية والمادية لعدوان مايو على غزة

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في أبو غوش

مسؤول فتحاوي: تعيين "حديد" نائباً لرئيس المجلس الوطني "عار"

07 فبراير 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
...
موسى حديد

ندّد مسؤول في حركة فتح، مساء اليوم، بتعيين موسى حديد نائباً لرئيس المجلس الوطني، واصفاً الأمر بأنه "مهزلة"

واعتبر لؤي المنسي نائب أمين سر حركة فتح في رام الله، على حسابه بـ"الفيسبوك"، تعيين موسى حديد نائباً لرئيس المجلس الوطني "مهزلة وعيب وعار".

وأشار إلى "أنّ حديد هو أحد القائمين على المعرض المُسيء للرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأضاف المنسي "كُنّا ننتظر نتائج لجنة التحقيق بالمعرض ففوجئنا بهذه النتيجة" في إشارة إلى انتخاب المجلس المركزي في جلسته برام الله، اليوم الاثنين، لحديد نائباً لرئيس الوطني إلى جانب علي فيصل، فيما انتُخب روحي فتوح، رئيسا، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

يذكر أنّ المعرض أُقيم في مدينة رام الله، في الثالث والعشرين من يناير الماضي، بحضور ومشاركة عدد من مسؤولي حركة فتح، يتقدّمهم محمد اشتية، وقد أثارت الرسومات غضباً واسعاً لإساءاتها لشخصية أبو عمار.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#رام الله #المجلس الوطني #المجلس المركزي #موسى حديد #معرض عرفات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة