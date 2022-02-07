مسؤول فتحاوي: تعيين "حديد" نائباً لرئيس المجلس الوطني "عار"

ندّد مسؤول في حركة فتح، مساء اليوم، بتعيين موسى حديد نائباً لرئيس المجلس الوطني، واصفاً الأمر بأنه "مهزلة"

واعتبر لؤي المنسي نائب أمين سر حركة فتح في رام الله، على حسابه بـ"الفيسبوك"، تعيين موسى حديد نائباً لرئيس المجلس الوطني "مهزلة وعيب وعار".

وأشار إلى "أنّ حديد هو أحد القائمين على المعرض المُسيء للرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأضاف المنسي "كُنّا ننتظر نتائج لجنة التحقيق بالمعرض ففوجئنا بهذه النتيجة" في إشارة إلى انتخاب المجلس المركزي في جلسته برام الله، اليوم الاثنين، لحديد نائباً لرئيس الوطني إلى جانب علي فيصل، فيما انتُخب روحي فتوح، رئيسا، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

يذكر أنّ المعرض أُقيم في مدينة رام الله، في الثالث والعشرين من يناير الماضي، بحضور ومشاركة عدد من مسؤولي حركة فتح، يتقدّمهم محمد اشتية، وقد أثارت الرسومات غضباً واسعاً لإساءاتها لشخصية أبو عمار.

المصدر / فلسطين أون لاين