الحركة الطلابية في بير زيت تتجه للتصعيد بعد فشل الحوار

أعلنت الحركة الطلابية في جامعة بير زيت، فشل جولة الحوار مع إدارة الجامعة اليوم الاثنين، بعد رفضها تحقيق مطالب الاعتصام.

وقالت الحركة الطلابية في تصريح صحفي مساء اليوم، إنها تتجه إلى التصعيد، نظرا لتصلب الإدارة في التجاوب مع مطالبها أو حتى الإعلان عن بوادر حسن نية تجاه الطلبة.

وأوضحت الحركة الطلابية أن إدارة الجامعة رفضت فتح مبنى المالية كي يتسنى للطلاب استلام معاملاتهم كورقة ضغط لإنهاء الاعتصام.

وبينت أن جولة الحوار التي جرت اليوم لم تحمل أية بوادر لحل الأزمة، وأن إدارة الجامعة كانت تحاور بعيداً عن هموم الطلبة.

وأكدت الحركة الطلابية، استمرار الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب وعلى رأسها إقالة عميدة شؤون الطلبة عنان الأتيرة ومسؤول الاتصال بالجامعة غسان الخطيب.

وقالت إنها بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية الساعة الثامنة مساءً، ردا على تصلب الجامعة في مواقفها تجاه الطلبة.

ودعت كافة الطلبة إلى الالتفاف حول الحركة الطلابية والتضامن إلى حين تحقيق المطالب.

وتخوض الحركة الطلابية اعتصاما مفتوحا منذ 28 يوما، وإغلاق الحرم الجامعي، وتعطيل العملية التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين