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معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل

07 فبراير 2022 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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عدد من المضربين

أضرب معلمو المعاهد الأزهرية المنقولين من وزارة التربية والتعليم إلى المعاهد، اليوم الإثنين، عن العمل ورفضوا دخول الحصص التدريسية احتجاجاً على الخصومات الكبيرة التي طالت رواتبهم.

وأكد المضربون استمرارهم في خطواتهم التصعيدية حتى عودة الخصومات التي طالتهم، وإعادة كافة حقوقهم الإدارية والمالية التي فقدوها بسبب نقلهم من التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين، ومساواتهم بنظرائهم العاملين بالوزارة إداريا وماليا.

يشار إلى أن خصومات كبيرة طالت رواتب المعلمين العاملين بالمعاهد الأزهرية، الذين جرى نقلهم قبل أشهر من وزارة التربية والتعليم للمعاهد، وتراوحت الخصومات بين ٥٠٠ و ٧٥٠ شيقل دون توضيح أسباب هذه الخصومات.

وقال نقابيون إن العدد الذي طاله الخصم مرشح للزيادة إذا ما طبق نفس الإجراء على باقي كشوفات النقل السابقة من وزارة التربية والتعليم، وأوضحوا أن أسباب الخصومات ترجع لاختلاف طبيعة العلاوات الإدارية والمالية بين المعلمين العاملين بالمعاهد الأزهرية ونظرائهم العاملين في وزارة التربية والتعليم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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