الاحتلال يوزع أوامر هدم لعشرات المحلات التجارية في وادي الجوز

وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الاثنين، أوامر هدم لعشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز، شرقي مدينة القدس.

وقال تجار في وادي الجوز، إنهم فوجئوا لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بـ"أوامر الهدم والاستدعاءات للبلدية".

وأضاف التجار في تصريحات صحفية، أن أوامر الهدم للمنشآت التجارية، هي مقدمة وبداية لتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" على أنقاض هذه المحلات التجارية القائمة منذ عشرات السنين.

وقد طرحت بلدية الاحتلال هذا المشروع، منتصف عام 2020، كجزء من مبادرة حكومية مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل، والذي سيبنى على 200 ألف متر مربع "لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة".

المصدر / فلسطين أون لاين