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مطلوب مندوب تطوير مبيعات

07 فبراير 2022 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - فلسطين - غزة وبالتعاون مع  شركة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى (مندوب تطوير مبيعات) Sales Development Representative   .

مهام الوظيفة 

- بيع منتجات وخدمات نظام إدارة الموارد البشرية

- تلبية وتجاوز حصص المكالمات والعروض التقديمية والمبيعات المحتملين المؤهلين .

-  إجراء مكالمات غير مباشرة وأنشطة تكوين عملاء محتملين عبر الإنترنت للحفاظ على مسار من العملاء المحتملين النشطين والمتابعة حسب الاقتضاء

- إدارة الآفاق من توليد العملاء المحتملين من خلال العروض التوضيحية مع القدرة على توضيح عرض القيمة والتعامل مع الاعتراضات وبناء العلاقات وإغلاق الصفقات

- العمل عن كثب مع منظمة المبيعات بأكملها لتسريع دورة المبيعات وتوسيع نطاق وصولنا إلى الحسابات المستهدفة

- المشاركة  في اجتماعات الشركة والمكتب الدورية لمشاركة التقدم وتحديد الحواجز ودفع القرار

- إغلاق الحصة الشهرية والفصلية والسنوية المخصصة

المهارات المطلوبة:

- سيكون لدى المرشح المثالي ما لا يقل عن عامين من الخبرة في مبيعات B2B في بيئة سريعة النمو أو عالية النمو (يفضل أن يكون لديه خبرة في بيع منتجات SaaS)

- يمتلك قدرات بحثية قوية ويطرح أسئلة تحث على التفكير

- منظمون وقادرون على التخطيط لوقتهم بشكل فعال

- القدرة على الارتجال والقيام بكل ما يلزم لإنجاز المهمة

- يتواصل بشكل فعال باللغتين الإنجليزية والعربية ؛ على حد سواء اللفظية والمكتوبة

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام كامل.

- الموعد النهائي للتسجيل يوم الخميس: 10/02/2022.

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