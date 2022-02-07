مطلوب مندوب تطوير مبيعات

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - فلسطين - غزة وبالتعاون مع شركة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى (مندوب تطوير مبيعات) Sales Development Representative .
مهام الوظيفة
- بيع منتجات وخدمات نظام إدارة الموارد البشرية
- تلبية وتجاوز حصص المكالمات والعروض التقديمية والمبيعات المحتملين المؤهلين .
- إجراء مكالمات غير مباشرة وأنشطة تكوين عملاء محتملين عبر الإنترنت للحفاظ على مسار من العملاء المحتملين النشطين والمتابعة حسب الاقتضاء
- إدارة الآفاق من توليد العملاء المحتملين من خلال العروض التوضيحية مع القدرة على توضيح عرض القيمة والتعامل مع الاعتراضات وبناء العلاقات وإغلاق الصفقات
- العمل عن كثب مع منظمة المبيعات بأكملها لتسريع دورة المبيعات وتوسيع نطاق وصولنا إلى الحسابات المستهدفة
- المشاركة في اجتماعات الشركة والمكتب الدورية لمشاركة التقدم وتحديد الحواجز ودفع القرار
- إغلاق الحصة الشهرية والفصلية والسنوية المخصصة
المهارات المطلوبة:
- سيكون لدى المرشح المثالي ما لا يقل عن عامين من الخبرة في مبيعات B2B في بيئة سريعة النمو أو عالية النمو (يفضل أن يكون لديه خبرة في بيع منتجات SaaS)
- يمتلك قدرات بحثية قوية ويطرح أسئلة تحث على التفكير
- منظمون وقادرون على التخطيط لوقتهم بشكل فعال
- القدرة على الارتجال والقيام بكل ما يلزم لإنجاز المهمة
- يتواصل بشكل فعال باللغتين الإنجليزية والعربية ؛ على حد سواء اللفظية والمكتوبة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل.
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الخميس: 10/02/2022.