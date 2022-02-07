فلسطين أون لاين

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مطلوب مندوب تطوير مبيعات

مطلوب محاضرين للعمل في كلية فلسطين التقنية

مطلوب أخصائي اجتماعي للعمل لدى مركز تنموي

مطلوب محاضرين للعمل في كلية فلسطين التقنية

07 فبراير 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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