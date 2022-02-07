فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مساعدة مربية لعمل في روضة

انعقاد "مركزي عباس".. يوسع الشرخ الفلسطيني ويعمق أزمة النظام السياسي

وقفة بمخيم عسكر احتجاجا على غلاء الأسعار

بـ "الصوت العالي".. مواطنون يرفضون "مركزي عباس": لا يمثلنا

"مركزي" التفرد ...الخاسر فلسطين

15 وفاة و7931 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

جامعة الإسراء تطلق العدد الأول من صحيفة "نبض الإسراء" الجامعية

"فلسطينيو الخارج: "انعقاد المؤتمر الشعبي سيمتد بين 25 و27 فبراير

شبكة ألمانية تفصل صحفيتين فلسطينية وأردنية

"شؤون المرأة" تطلق مشاريع لتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية

مطلوب مساعدة مربية لعمل في روضة

07 فبراير 2022 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن روضة أفكار النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لمساعدات للمربيات عدد (5) لمرحلة التمهيدي والبستان.

شروط التسجيل: 

1- يكون لديها قدرة على التعامل مع الأطفال وكسب محبتهم 

2- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية بتخصص تربوي .

3- أن تكون حاصلة على  شهادة خبرة في المجال.

4- ان تكون من سكان معسكر جباليا أومشروع بيت لاهيا.  

طريقة التسجيل: 

- على من تنطبق عليها شروط الاإعلان وترغب بالتسجيل للوظيفة  الحضور واحضار الاوراق للروضة حتى يوم الثلاثاء  بتاريخ  15/2/2022.

- العنوان : شمال غزة - الشيخ زايد - بجانب صالة السعادة - مقابل منتجع طبريا

تلجرام
#توظيف #روضة #وظيفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة