مطلوب مساعدة مربية لعمل في روضة

إعلان توظيف صادر عن روضة أفكار النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لمساعدات للمربيات عدد (5) لمرحلة التمهيدي والبستان.

شروط التسجيل:

1- يكون لديها قدرة على التعامل مع الأطفال وكسب محبتهم

2- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية بتخصص تربوي .

3- أن تكون حاصلة على شهادة خبرة في المجال.

4- ان تكون من سكان معسكر جباليا أومشروع بيت لاهيا.

طريقة التسجيل:

- على من تنطبق عليها شروط الاإعلان وترغب بالتسجيل للوظيفة الحضور واحضار الاوراق للروضة حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 15/2/2022.

- العنوان : شمال غزة - الشيخ زايد - بجانب صالة السعادة - مقابل منتجع طبريا