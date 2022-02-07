مطلوب مساعدة مربية لعمل في روضة

إعلان توظيف صادر عن روضة أفكار النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لمساعدات للمربيات عدد (5) لمرحلة التمهيدي والبستان.
شروط التسجيل:
1- يكون لديها قدرة على التعامل مع الأطفال وكسب محبتهم
2- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية بتخصص تربوي .
3- أن تكون حاصلة على شهادة خبرة في المجال.
4- ان تكون من سكان معسكر جباليا أومشروع بيت لاهيا.
طريقة التسجيل:
- على من تنطبق عليها شروط الاإعلان وترغب بالتسجيل للوظيفة الحضور واحضار الاوراق للروضة حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 15/2/2022.
- العنوان : شمال غزة - الشيخ زايد - بجانب صالة السعادة - مقابل منتجع طبريا