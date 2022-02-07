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وقفة بمخيم عسكر احتجاجا على غلاء الأسعار

07 فبراير 2022 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الاحتجاجية في مخيم عسكر (مواقع التواصل)

شارك مئات المواطنين، ظهر اليوم، في وقفة بمخيم عسكر القديم شمال نابلس، احتجاجاً على الغلاء في أسعار السلع الأساسية في محافظات الضفة الغربية.

وأغلق المحتجون شارع عسكر، وأقفلت المحلات التجارية أبوابها، للتعبير عن رفضهم غلاء الأسعار.

ورفع المحتجون لافتات تندد بغلاء المعيشة واحتكار السلع الأساسية، وتطالب الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على التجار.

وتشهد محافظات الضفة الغربية حالة من الغضب على إثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع، الناجم عن فرض الوزارات المعنية في حكومة اشتية المزيد من الضرائب على التجار.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غلاء الأسعار #مخيم عسكر #الضفة الغربية

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