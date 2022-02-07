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إصابة 9 مواطنين في مواجهات مع الاحتلال شمالي القدس

07 فبراير 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات في كفر عقب (الأناضول)

أُصيب 9 مواطنين، بجراح وبحالات اختناق، ظهر اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة كفر قرع، شمالي مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كفر عقب، وشرعت في تفتيش عدد من المحال التجارية، اندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال أصابت 9 مواطنين، بينهم 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق، وآخر إثر السقوط.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#القدس المحتلة #قوات الاحتلال #مواجهات #كفر عقب

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