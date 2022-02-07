15 وفاة و7931 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة بفيروس كورونا، و8010 حالات تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل، و3 حالات في بيت لحم، وحالتين في طولكرم، و3 حالات في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة كانت في، طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650.

ولفت التقرير إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 296 مريضا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين