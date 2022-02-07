جامعة الإسراء تطلق العدد الأول من صحيفة "نبض الإسراء" الجامعية

أصدرت جامعة الإسراء، الأحد، عددها الأول من صحيفة "نبض الإسراء" الجامعية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤيتها للتقدم نحو الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعيّ.

وتصدر صحيفة "نبض الإسراء" عن قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجامعة، وتحتوي أبواباً وزاويا وموضوعات مهمة لرصد وتوثيق نشاطات الجامعة وفعالياتها، ويشرف على إعدادها ثلة من الأكاديميين والمحاضرين والمهنيين، يشاركهم طلبة قسم الصحافة.

وتتضمن الصحيفة في عددها الأول موضوعات مهمة منها لقاءٌ مع رئيس الجامعة حول البرامج والتخصصات المرتقبة، ومدينة الإسراء الطبية، وملفاً حول الفقيد الراحل المؤسس د. إبراهيم الحساينة وما قدمه للجامعة ولخدمة منظومة التعليم في فلسطين.

وأوضحت د. أسماء نصر عميد كلية العلوم الإنسانية والمشرف على الصحيفة أنها ستشكل نقلة نوعية للطلبة على مختلف تخصصاتهم؛ وهو ما سينعكس على خدمة الجامعة للمجتمع بشكلٍ مباشر.

وشددت نصر على حرص الجامعة إدارة وأكاديميين على الارتقاء والتميز في المسار العلمي والتعليمي، مع إشارتها إلى أنَّ هذه الصحيفة ستكون منارة للعلم والعلماء، ومجمعاً مهماً للموضوعات العلمية والبحثية والنشاطات الجامعية.

بدوره، أوضح سفيان الشوربجي مدير تحرير الصحيفة والمحاضر بقسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن الصحيفة بمثابة الخطوة الأولى التي تضع أقدام الطلبة على بداية الطريق في مشوار العمل الصحفي المهني، داعياً الطلبة إلى استغلال الفرصة لما لها من أهمية في صقل مهاراتهم وتكوين شخصية صحفية قادرة على المنافسة في ميدان العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين