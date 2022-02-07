قائد شرطة الاحتلال يزور الإمارات لتعزيز "التعاون الأمني"

قالت وسائل إعلام عبرية، إن "مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بدأ أول زيارة رسمية له إلى الإمارات العربية، اليوم الإثنين، بهدف تعزيز مبادرات التعاون الأمني ​​بين الجانبين".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"؛ فإن الزيارة تشمل لقاءات مهنية بين قائد الشرطة الإسرائيلية، وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة الاحتلال، قوله إن "الزيارة تهدف إلى إقامة علاقات مهنية وثيقة مع الشرطة الإماراتية، وفتح خطوط اتصال رسمية، وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الرتب العليا في قوات الشرطة الإسرائيلية والإماراتية".

وأضاف المتحدث أنه في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الأمني ​​بين (تل أبيب) والإمارات، سيتم تعيين ضابط شرطة إسرائيلي في منصب دائم بدولة الإمارات، وسيعمل في السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وأوضح أن "المسؤول المعين سيتكفل بتنسيق جميع الأنشطة الشرطية في الإمارات العربية المتحدة، وإفريقيا، والشرق الأوسط".

وكان رئيس الدولة العبرية يتسحاق هرتسوغ قد زار الإمارات قبل عدة أيام، وبحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، جوانب التعاون بين الطرفين، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق وكالة الإمارات الرسمية.

ووقعت حكومتا الإمارات و(إسرائيل)، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاقى هذا الاتفاق رفضاً شعبياً، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

المصدر / فلسطين أون لاين