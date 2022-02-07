تقام اليوم.. شباب جباليا x شباب رفح | غزة الرياضي x اتحاد خان يونس

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى شباب جباليا وضيفه شباب رفح لتعويض فقدانهما للنقاط بغزارة في الجولات الماضية، عندما يلتقيان اليوم على ملعب بيت لاهيا ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، كما تقام مباراة لا تقل قوة وأهمية بين غزة الرياضي وضيفه اتحاد خانيونس.

شباب جباليا x شباب رفح

على ملعب بيت لاهيا يتجدد اللقاء بين الشبابين جباليا ورفح في واحدة من أبرز مباريات الجولة العاشرة، والتي يطمح فيها كل فريق إلى تحقيق الفوز من إيقاف نزيف النقاط.

صاحب الأرض يدخل المباراة وهو في حالة معنوية متراجعة خاصة مع تراجع وحصوله على (7) نقاط فقط من المباريات التسعة التي لعبها حتى الأن، بواقع فوز وحيد وأربعة تعادلات ومثلها هزائم والتي كان آخرها على يد شباب خانيونس في الجولة الماضية.

سيعمل شباب جباليا على استعادة الانتصارات الغائبة عنه في آخر أربعة لقاءات جمعته بالأزرق، وهذا ما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد أمام الفريق من أجل تدارك الموقف مبكراً ورفع الحالة المعنوية للفريق قبل انطلاق مرحلة الإياب التي ستشهد مزيد من القوة في المنافسة على الهرب من مراكز الخطر.

حالة شباب رفح المعنوية لا تقل تدهوراً عن أصحاب الأرض في ظل ابتعاد الفريق عن اتحاد الشجاعية المتصدر بفارق (10) نقاط، في ظل امتلاكه في رصيده لـ(12) نقطة، جعلت الفريق على مسافة بعيدة من الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

الزعيم يريد العودة للمسار الصحيح الذي بدأ به البطولة، خاصة وأن الفريق لم يحقق أي فوز منذ الجولة الثالثة، حيث لعب بعدها (6) مباريات خسر في (3) وتعادل في مثلها، ليرفع شعار التحدي من أجل مواصلة التفوق على الثوار.

يتطلع شباب رفح لتكرار ما فعله في الموسم الماضي أمام شباب جباليا، بعدما فاز في مباراتي الذهاب والإياب ويمني النفس في أن يكون الفوز حليفهم في مباراة اليوم، والتي ستجعل الفريق يذلل الفارق مع المتصدر وتجدد الآمال في امكانية العودة للمنافسة خلال مرحلة الإياب.

غزة الرياضي x اتحاد خان يونس

يحل اتحاد خان يونس ضيفاً على غزة الرياضي في المباراة التي ستقام على ملعب فلسطين، وعينه على تعويض خسارته الثقيلة على يد الأهلي شريك الرياضي في العودة للدرجة الممتازة، والذي يأمل في أن يعود لمسار الانتصارات والحفاظ على تقدمه في الترتيب.

ويتطلع غزة الرياضي للتأكيد على أن صحوته لم تقتصر على فترة قصيرة؛ بل أنها مستمرة وأن الفريق يملك القدرة على تحقيق الفوز دون النظر للمنافس، وهذا ما سيزيد من رغبة الفريق في مزيد من الانتصارات في الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

غزة الرياضي الذي بدأ مشواره متعثراً في أول (5) جولات شهدت تلقيه لخسارتين وتعادله في ثلاثة مباريات، أضحى في حالة أفضل بعدما نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر خمسة مباريات، خاصة بعد الفوزين على الشاطئ والهلال قبل التعادل مع الصداقة والشجاعية متصدر الترتيب.

النقطة التي خرج بها العميد من أمام الشجاعية منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، سيحاول الاستفادة منها في مباراة اليوم من أجل الفوز الذي سيجعله في موقع قريب من مربع المنافسة وهذا ما يزيد رغبته في الفوز على الاتحاد.

في المقابل فإن اتحاد خانيونس لا يملك خيار سوى العودة إلى سكة الانتصارات إذا ما أراد الفريق الحفاظ على قوة حظوظه في المنافسة على اللقب، والتي اهتزت بفعل خسارته القوية من الأهلي 0-3 في الجولة الماضية، والتي أشعلت حالة من الضغط في صفوف الفريق قبل مباراته أمام العميد.

ويتطلع البرتقالي إلى زيارة ملعب فلسطين وهو في أفضل حالاته من أجل تذليل الفارق مع اتحاد الشجاعية المتصدر إلى نقطتين، بعدما فشل الفريق في استغلال تعثر الشجاعية بالتعادل أمام نفس الفريق الذي يلتقيه اليوم غزة الرياضي.