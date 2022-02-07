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الأوقاف تقرر إغلاق 24 مقبرةً بقطاع غزة

07 فبراير 2022 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، عن إغلاق 24 مقبرةً في محافظات قطاع غزة بشكل كامل، ومنع الدفن فيها، وذلك بناء على قرار متابعة العمل الحكومي رقم (161) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدة أن مَن يُخالف هذه الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن اتخاذ هذا القرار جاء في ظل عدم اتساع هذه المقابر للدفن فيها، منوهةً إلى وجود مقابر بديلة سيتم توجيه المواطنين للدفن فيها، وتحديد آلية لمتابعة عملية الدفن بالتنسيق مع البلديات.

وأشارت الأوقاف إلى أن استمرار الدفن على الحالة القائمة يتنافى مع كرامة الأموات من إزاحة للقبور القديمة، مبينةً أنه سيتم البدء بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في المحافظات حفاظاً على كرامة الأموات.

مرفق رابط بأسماء المقابر المقرر إغلاقها والبديلة عنها: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#قطاع غزة #الأوقاف #المقابر

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