تفاعل واسع مع تكريم أبناء القائد محمد الضيف لتفوقهم الدراسي

كرمت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبناء القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وذلك بسبب تفوقهم الدراسي.

ولاقى نشر صور تكريم نجلينج القائد "الضيف" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، ووسائل الإعلام.

ويترأس الضيف "قائد أركان كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، وقد فشلت دولة الاحتلال عدة مرات اغتياله، فقد في إحداها زوجته وعددا من أطفاله خلال غارة إسرائيلية عام 2014 في مدينة غزة.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا على الموضوع قائلا: ونعم والد ونعم الأبناء ونعم التربية تكريم أبناء محمد الضيف قائد أركان المقـاومة.

وقالت المغردة شهد مازن مصطفى: "وكان أبوهما صالحا".. تكريم أبناء محمد الضيف قائد أركان الـمـقاومة".

وعلق الناشط حمود صلاح الروبي: علي السبابة وردد يا محمد ضيف.. أشبال الأسد".

وقالت المغردة خديجة حمادة: تكريم أبناء القائد العام للقسام محمد الضــيف لاتمامهم حفظ كتاب الله هيك قادتنا وهيك ولادهم.











المصدر / فلسطين أون لاين